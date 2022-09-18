



Ле Пен назвала санкции против РФ "геополитической ошибкой" Франции

Лидер французской партии "Национальное объдинение" Марин Ле Пен раскритиковала правительство Франции, которое вместе с ЕС вводит санкции против России.



По мнению Ле Пен Франция совершила "геополитическую ошибку", введя санкции. Об этом сообщают РИА-Новости.



"Франция допустила геополитическую ошибку, введя вместе с Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", - цитируют заявление Ле Пен РИА-Новости.