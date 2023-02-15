



Лавров заявил об окончательном решении германского вопроса

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали окончательным решением германского вопроса, ФРГ унизили и поставили на место сателлита США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.



«Всегда, когда Россия и Германия имели нормальные отношения (...) Европе жилось спокойнее. Но неспокойнее жилось тем, кто хотел командовать Европой из-за океана (...) Ну вот и не допустили того, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила», — поделился своим мнением министр.



По словам дипломата, теперь Вашингтон будет решать за Берлин, может ли Германия обеспечивать свое экономическое развитие и удовлетворения потребностей граждан через использование газа, поступающего через российский трубопровод. «Как сейчас пытаются окончательно решить русский вопрос, вот так и хотели решить германский вопрос, чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе», — заключил Лавров.