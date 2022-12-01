



Лавров заявил, что Кремль "никогда не просил Украину о переговорах"

В России заявили, что якобы никогда не просили Украину начать мирные переговоры по окончанию войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Он назвал смешными и неприятными заявления о том, что Россия постоянно просит о переговорах с Украиной с целью собрать дополнительные силы.



"Никогда ни о каких переговорах мы не просили. Но всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - сказал он.



Также он заявил, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, которая помогает убивать русских.



Напомним, 29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной невозможны, поскольку этому якобы "мешает украинская позиция".