Новости » Политика
Лавров заявил, что Кремль "никогда не просил Украину о переговорах"
01.12.2022 13:13 Раиса Вовк

Лавров заявил, что Кремль "никогда не просил Украину о переговорах"

В России заявили, что якобы никогда не просили Украину начать мирные переговоры по окончанию войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Он назвал смешными и неприятными заявления о том, что Россия постоянно просит о переговорах с Украиной с целью собрать дополнительные силы.

"Никогда ни о каких переговорах мы не просили. Но всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - сказал он.

Также он заявил, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, которая помогает убивать русских.

Напомним, 29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной невозможны, поскольку этому якобы "мешает украинская позиция". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы