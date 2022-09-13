



Лавров встретился с лидером террористического движения ХАМАС

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханием в Москве для "обсуждения взаимных связей".



Посольство Украины в Израиле отреагировало на эту "историческую" встречу.



"Лишь страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", – отметили в посольстве.



В заявлении сказано, что "мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны, пришло время начать действовать, а не просто говорить".