



Лавров: война в Газе может расшириться, попытки все свалить на Иран-провокация

Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).



Министр добавил, что российские власти считают провокационными «попытки все свалить на Иран». Лавров подчеркнул, что иранское руководство «занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны».



