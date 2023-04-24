



Лавров в ООН выдал новую версию о целях войны

В понедельник, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров председательствовал на заседании Совета Безопасности ООН и успел поспорить с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Гутерриш и Лавров поспорили на заседании, которое формально посвящено мультилатерализму, что предполагает совместную работу стран для достижения определенной цели, пишет The Guardian.



Гутерриш открыл встречу и перечислил успехи ООН с момента ее основания 78 лет назад, сказав: "Миротворчество и эффективная дипломатия помогли положить конец конфликтам во всем мире".



"Мы сталкиваемся с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами. Напряженность в отношениях между великими державами достигла исторического максимума", – сказал генсек ООН.



Он сказал, что вторжение России в Украину "вызывает массовые страдания и разрушения для страны и ее народа". "Необходимо срочно принять эффективные ответные меры", – добавил он.



Лавров в ответ заявил, что ООН "переживает глубокий кризис" и что США заменили международное право на "определенный порядок, основанный на правилах". Он также сказал, что США "взяли курс на разрушение" архитектуры ООН.



Телеканал Sky News сообщает, что Лавров также обвинил Международный валютный фонд в том, что он "превратился" в орган, который работает на "достижение целей США и их союзников, включая цели военного характера".



"Западным коллегам уже давно неудобно достигать согласия через такой универсальный формат, как ООН, для идеологически оправданной политики, направленной на подрыв многосторонности и отказ от демократии", – сказал он.



Лавров также обвинил Запад в том, что он "отказывается от дипломатии и требует решения вопросов на поле боя".



Он также защищал российское вторжение, представив действия своей страны как направленные против "откровенно расистского режима" в Украине.



"Российская Федерация четко заявила о цели искоренить угрозы нашей безопасности, которые годами создавались представителями НАТО, и защитить людей от киевского режима и их действий по уничтожению территорий", – сказал он.



Напомним, Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН. Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".