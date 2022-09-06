



Лавров в бешенстве из-за слов Борреля о "фашистской России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал РФ "фашистской страной".

"Он не просто не стал спорить с депутатом, который позволил себе подобные непозволительные высказывания. Боррель сказал: "У нас пока еще нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и фашистский режим", - возмутился Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, цель ЕС не подвергается сомнению, просто "плана еще конкретного не придумали".

"Это не первый раз, когда господин Боррель, который худо-бедно, какой-никакой, а формально глава дипломатии Евросоюза, о дипломатических методах давно не говорит. А требует то победить Россию на поле боя, то нарастить поставки оружия в Украину. Офис Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявив, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что МИД РФ запросил в офисе Борреля стенограмму выступления на испанском языке, однако ее якобы не дают.

"Мы будем добиваться ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму, то сделаем соответствующие выводы. Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы, как дальше вести дела с этими людьми", - резюмировал он.