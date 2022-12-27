



Лавров: США готовят физическое устранение Путина

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента России Владимира Путина. В этом уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



«Некие „неназванные официальные лица“ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю „обезглавливающий удар“. По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — предупредил Лавров в разговоре с ТАСС.



Кроме того, Лавров напомнил про «зашкаливающие провокации киевского режима». По его словам, глава Украины Владимир Зеленский договорился о нанесении превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. Глава МИД РФ подчеркнул, что это явно переходит все границы допустимого.