



Лавров: США блокируют встречи “четверки” по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обвинил Соединенные Штаты в блокировании встреч " четверки" по Ближнему Востоку, в который входят Россия, США, Европейский Союз и Организация Объединенных Наций.



Выступая на пресс-конференции в Турции, где он находится с визитом, чтобы обсудить с Анкарой сделку по черноморскому зерну, кризис на Украине и энергетическое сотрудничество, Лавров отметил, что не исключает возможности личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире ООН, если поступит "серьезное предложение" для диалога.



