



Лавров сравнил ситуацию в Украине с гнойником

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "украинский кризис" вызревал "как гнойник" при прямом потакании Запада, но там предпочитают об этом не вспоминать.



Такое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с главой МИД ЮАР, сообщают РИА Новости.



"Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена", - заявил российский дипломат.



По словам Лаврова, Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация.