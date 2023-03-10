



Лавров сравнил протесты в Грузии с Майданом

В России восприняли митинги против закона "об иноагентах» как повторение украинского Майдана.



Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", - отметил он.



По словам Лаврова, сам закон бледнеет по сравнению с тем, как регулируется деятельность некоммерческих организаций в США, Франции, Индии, Израиле.



"К тому же за нарушение аналогичного закона в Соединенных Штатах - до $250 тыс. штраф и до пяти лет тюрьмы в рамках уголовного преследования. В Грузии неизмеримо меньшая сумма - $9 тыс. и никакого уголовного преследования", - подчеркнул Лавров.



Он обратил внимание на слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по событиям в Грузии.



"И тем не менее, несмотря на то что в целом ряде европейских стран такие же нормы, гораздо более жестокие нормы на ту же тему. Существуют, господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии "Грузинская мечта", противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное", - отметил Лавров.

