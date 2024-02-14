



Лавров: РФ ждет "серьезные предложения" по Украине

Российская Федерация открыта к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, но пока не видит "серьезных предложений". С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме РФ в среду, 14 февраля.



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"От тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений нет, а по нежеланию учитывать ни наши интересы, ни реалии договориться, конечно, за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.



Лавров заверил, что Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.



"Как подчеркнул президент (Владимир Путин – ред.) в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации", – отметил Лавров, заметив, что сегодня РФ "находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира".



"Выбор, сделанный президентом страны при поддержке политического класса и всего народа на отстаивание жизненных интересов России, поставил нашу страну – без преувеличения – в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира", – сказал глава МИД РФ.