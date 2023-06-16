



Лавров разразился угрозами из-за F-16 для Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил "военным ответом", если истребители F-16 будут переданы Украине.



Об этом он сказал в интервью RT.



"Если мы увидим, что самолеты F-16 летят над Украиной и создают угрозу России, ответ будет военно-техническим", - пригрозил он.



Что примечательно, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что в России подумают над тем, как сбивать эти истребители, если они будут размещены на базах за пределами Украины.



