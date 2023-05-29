



Лавров: Продление зерновой сделки без учета требований РФ - бессмысленно

Если по зерновой сделке всё останется как есть, ее продление не будет иметь смысла. Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



"Что касается дальнейшей судьбы этой черноморской инициативы, мы уже комментарии такие делали. Если всё останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует", — сказал он.



Глава МИД РФ отметил, что из 30 млн тонн, вывезенных в рамках зерновой сделки из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.



При этом, подчеркнул Лавров, меморандум России и ООН не выполняется вообще. Он добавил, что у Москвы есть возможность экспортировать российскую агропромышленную продукцию, минуя механизмы этого меморандума. Однако если бы Генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу удалось выполнить условия данного соглашения, это оказало бы серьезное положительное влияние на мировой рынок продовольствия и удобрений.



Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.