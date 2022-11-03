



Лавров призвал ООН выполнить обязательства по российской части "зерновой сделки"

Россия "удовлетворена" возобновлением украинской части "зерновой сделки".

Такое заявление "Интерфаксу" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Амане.

"В отношении "зерновой сделки" у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", - сказал он.

Лавров призвал ООН и другие страны к "выполнению обязательств по российской части сделки".

"В отношении второй части этого пакета, как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время",— добавил он.