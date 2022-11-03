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Лавров призвал ООН выполнить обязательства по российской части "зерновой сделки"
03.11.2022 12:05 Алина Груднева

Лавров призвал ООН выполнить обязательства по российской части "зерновой сделки"

Россия "удовлетворена" возобновлением украинской части "зерновой сделки".

 
Такое заявление "Интерфаксу" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Амане.
 
"В отношении "зерновой сделки" у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", - сказал он.
 
Лавров призвал ООН и другие страны к "выполнению обязательств по российской части сделки".
 
"В отношении второй части этого пакета, как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время",— добавил он.

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