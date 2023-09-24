



Лавров: прекращение огня не на повестке дня

Россия не готова рассматривать вопрос о прекращении огня в Украине.



Такое заявление на Генассамблее ООН сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Путин сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули", - сказал Лавров.



По его словам, формула мира президента Украины Владимира Зеленского, не может быть реализована. Лавров добавил, что на Западе якобы якобы не хотят всерьез показать понимание войны в Украине.



"Если они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя", - добавил он.