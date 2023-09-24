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Лавров: прекращение огня не на повестке дня
24.09.2023 07:46 Алина Груднева

Лавров: прекращение огня не на повестке дня

Россия не готова рассматривать вопрос о прекращении огня  в Украине.

Такое заявление на Генассамблее ООН сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
 
"Путин сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули", - сказал Лавров.
 
По его словам, формула мира президента Украины Владимира Зеленского, не может быть реализована. Лавров добавил, что на Западе якобы якобы не хотят всерьез показать понимание войны в Украине.

"Если они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя", - добавил он.

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