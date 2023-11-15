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Лавров предостерег Израиль в отношении Ирана: это будет большая ошибка
15.11.2023 17:15 Алина Груднева

Лавров предостерег Израиль в отношении Ирана: это будет большая ошибка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит со стороны Ирана стремления вступить в полномасштабную войну против Израиля.

Такое заявление он сделал в среду, 15 ноября, в интервью RT.

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"Я не вижу никакого стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал не воспринимать "сдержанность" Ирана в качестве "слабости".

"Если она будет воспринята как слабость, как зеленый свет: делать все, что заблагорассудится в Газе, - это будет большой ошибкой", - пригрозил Лавров.

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