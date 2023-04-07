



Лавров: Переговоры с Украиной возможны только "с учетом российских интересов"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной возможны только "на основе учета российских интересов". Такое заявление он сделал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Чавушоглу в Анкаре в пятницу, 7 апреля.



По его словам, российский президент Путин и другие представители РФ "не отказывались от переговоров". При этом российский дипломат указал, что должна учитываться "позиция" России.



"Но они могут быть только основе учета российских "законных" интересов, российских "законных" озабоченностей, которые мы долгие годы излагали в диалоге с нашими западными коллегами", – сказал Лавров.



При этом глава МИД РФ заявил, что международные эксперты "пытаются усадить Россию за стол переговоров", однако не уточнил, что это в Москве постоянно говорят о "диалоге с Украиной".



Призывы западных стран вывести российские войска с территории суверенного независимого украинского государства Лавров цинично назвал "нечистоплотным приемом".



"На фоне заявлений, которые звучат из Киева, Вашингтона, Брюсселя о том, что нельзя прекращать военные действия и переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к РФ остановить войну и сесть за стол переговоров мы понимаем, что все это достаточно нечистоплотный прием", – сказал представитель оккупантов.



Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с Лавровым заявил, что война в Украине должна быть закончена как можно скорее переговорами. Он отметил, что Турция готова выступить посредником в переговорах.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путем переговоров.