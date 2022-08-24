Новости » Политика
Лавров об убийстве Дугиной: пощады не будет
24.08.2022 10:41 Аркадий Бочаровский

Лавров об убийстве Дугиной: пощады не будет

Глава МИДа Сергей Лавров назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной «варварским преступлением», которому нет прощения. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Сейчас, как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются», — заявил Лавров. Он выразил надежду, что расследование будет быстро завершено; по его итогам организаторам, заказчикам и исполнителям преступления «не может быть никакой пощады», сказал министр.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы