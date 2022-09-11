



Лавров о переговорах РФ с Украиной: мы знаем, как нам достигать целей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял вопрос о переговорах с Украиной.

Об этом сообщает ВВС.

В эфире программы "Москва.Кремль.Путин" он сказал, что Москва не против переговоров с Киевом.

"Мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", – отметил он.

По словам Лаврова, в пример можно привести переговоры России и Украины в Стамбуле в марте, которые не привели ни к какому соглашению.

"Украинские власти уже заявляют, что переговоры могут быть только после победы Украины. И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы уже разговаривать, навязывая нам свои условия. Поэтому, если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, которые были поставлены президентом в рамках специальной военной операции", - добавил он.