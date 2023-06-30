



Лавров о мятеже Пригожина: не более, чем передряга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По данным российских СМИ, он назвал ситуацию "передрягой".



"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", — сказал он.



По словам Лаврова, российское руководство никому не обязано ничего объяснять или давать заверения.



"Мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы", - констатировал он.