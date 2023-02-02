



Лавров назвал страну, которая станет "следующей Украиной"

На данный момент на роль «следующей Украины» западные страны рассматривают Молдавию. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, президент страны Майя Санду «готова практически на все».



«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову», — заявил глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, какая из стран может пойти по пути Украины.

Лавров считает, что Санду оказалась на посту президента «достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими». Он также отметил, что глава государства рвется вступить в НАТО, а также, по словам дипломата, готова объединяться с Румынией.