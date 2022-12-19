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Лавров назвал "главное оправдание" вторжения в Украину
19.12.2022 19:12 Алина Груднева

Лавров назвал "главное оправдание" вторжения в Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь с визитом в Беларуси, назвал "главную причину" полномасштабного вторжения в Украину.

 
"СВО" была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", - отметил он.
 
По словам Лаврова, в течение последнего года ситуация окончательно прояснилась, "кому можно верить, а кому нельзя".
 
"Будет длительная эпоха перехода к многополярности, простой она не будет", — добавил он.

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