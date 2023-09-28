



Лавров назвал Формулу мира Зеленского "чистым ультиматумом" России

"Чистым ультиматумом" России назвал главный дипломат этой страны Сергей Лавров Формулу мира Зеленского, которую продвигает руководство Украины. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова договариваться только с учетом "реалий, которые сейчас сложились на земле", то есть признать оккупацию украинского Крыма и еще четырех областей.



Сергей Лавров посетовал, что Запад периодически упоминает о возможности переговоров с Россией, но при этом "громко и безапелляционно заявляет", что единственной основой для этого является Формула мира президента Украины Владимира Зеленского.



"Ее (Формулу мира – ред.) даже обсуждать нечего, это чистый ультиматум. Ни один человек более или менее в своем уме не может продвигать такой ультиматум как безальтернативную основу для переговоров, если только он не стремится эти переговоры сорвать и не допустить" – заявил Лавров в интервью для ТАСС.



Он напомнил, что Россия готова договариваться только с учетом "реалий, которые сейчас сложились на земле", то есть признать российскую оккупацию украинского Крыма и еще четырех областей.



Лавров повторил фейки российской пропаганды о том, что в Киеве "нацистский режим" вроде бы планировал "истребить все русское на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми веками".



"Киевский режим" продолжает действовать и вести себя так, будто это он заказывает музыку, а весь Запад хором утверждает: "ни слова об Украине без Украины" и "условия начала переговоров будет определять Зеленский". В общем, круг замкнулся, это абсолютно тупиковая позиция", - констатировал глава МИД РФ.



Сергей Лавров считает, что такая позиция "не отражает наличия здравого смысла в головах тех, кто руководит этой войной против России, или она отражает их непоправимую уверенность в том, что они Россию победят".



Напомним, в ноябре на саммите G20 на Бали Президент Украины Владимир Зеленский озвучил украинскую Формулу мира из 10 пунктов. Он отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.



Глава государства считает, что Формулу мира можно реализовать за полгода, а сейчас идет подготовка Глобального саммита мира.



