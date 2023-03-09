



Лавров накинулся с критикой на Гутерреша

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накинулся с критикой на генсека ООН Антониу Гутерреша.



Его заявление цитируют российские СМИ.



Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал Гутерреша за то, что тот не занимает "нейтральной позиции" в отношении Украины.



"Мне очень жаль, что генеральный секретарь ООН, однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями, хотя, конечно же, по уставу ООН, как международный чиновник, главное административное лицо в ООН, он должен занимать нейтральную позицию. Ему этого в очередной раз не удалось", — подчеркнул Лавров.

