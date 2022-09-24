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Лавров на Генассамблее ООН о войне в Украине: Запад идет на провокации
24.09.2022 21:21 Алина Груднева

Лавров на Генассамблее ООН о войне в Украине: Запад идет на провокации

В субботу, 24 сентября, на Генассамблее ООН выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

 
Он прокомментировал войну в Украине и помощь Запада стране.
 
По его словам, Запад, "вместо честного диалога и поиска компромиссов", якобы идет на "провокации и инсценировки".
 
"Россия и ее союзники призывают строить будущий миропорядок без шантажа и запугивания", - подчеркнул Лавров.
 
Он сказал, что США якобы ставят задачу подчинить азиатские пространства и пытаются превратить "весь земной шар в свой задний двор".
 
Глава российского внешнеполитического ведомства призвал генсека ООН Антониу Гутерриша "мобилизовать" усилия для преодоления возникших кризисов, подчеркнув, что Запад "хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности".
 
Он также назвал Украину для США "расходным материалом" в борьбе с РФ.
 
Относительно войны в Украине он сказал, что решение о ее начале якобы было вызвано "недоговороспособностью Запада".
 
Касательно "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожье и Херсонской области, он считает реакцию Запада "истерикой" в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к россиянам убираться из Украины.

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