



Лавров на Генассамблее ООН о войне в Украине: Запад идет на провокации

В субботу, 24 сентября, на Генассамблее ООН выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он прокомментировал войну в Украине и помощь Запада стране.

По его словам, Запад, "вместо честного диалога и поиска компромиссов", якобы идет на "провокации и инсценировки".

"Россия и ее союзники призывают строить будущий миропорядок без шантажа и запугивания", - подчеркнул Лавров.

Он сказал, что США якобы ставят задачу подчинить азиатские пространства и пытаются превратить "весь земной шар в свой задний двор".

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал генсека ООН Антониу Гутерриша "мобилизовать" усилия для преодоления возникших кризисов, подчеркнув, что Запад "хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности".

Он также назвал Украину для США "расходным материалом" в борьбе с РФ.

Относительно войны в Украине он сказал, что решение о ее начале якобы было вызвано "недоговороспособностью Запада".

Касательно "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожье и Херсонской области, он считает реакцию Запада "истерикой" в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к россиянам убираться из Украины.