



Лавров: Израилю нужно отказаться от "стратегии выжженной земли"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержание контактов с израильским руководством относительно ситуации в Газы.



"Мы посылаем сигналы израильтянам, у нас с ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш регулярно общается с ними, посылаем сигналы о необходимости искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную "стратегию выжженной земли" в Газе", - цитируют его слова российские СМИ.



По словам Лаврова, выход на прямые переговоры относительно "решения о создании двух государств" сейчас является нереальным сценарием. Глава российского МИДа также подверг критике намерение Израиля уничтожить террористическую организацию ХАМАС, как мир когда-то сделал с ИГИЛом и нацистами.



"Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения. Если Газу уничтожат и изгонят из нее жителей, это создаст катастрофу на десятилетия, если не столетия вперед", - посетовал Лавров.

