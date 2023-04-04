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Лавров: ЕС потерял Россию
04.04.2023 12:44 Алина Груднева

Лавров: ЕС потерял Россию

Европейский Союз "по собственной вине" потерял Россию, которая теперь воспринимает европейцев в качестве "недружественного объединения".

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения", – отметил он.

По словам Лаврова, страны ЕС "накачивают" Украину оружием и боеприпасами и отправляют в страну инструкторов.

"По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", – подчеркнул он.

Ларов пригрозил, что Москва будет "жестко действовать" в ответ на шаги, направленные против нее.

"Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения, исходя из наших национальных интересов, как они одобрены президентом России Владимиром Путиным в новой концепции внешней политики РФ", – констатировал глава МИД РФ.
 

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