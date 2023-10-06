



Лауреат Нобелевской премии мира из тюрьмы: победа близка

Лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мохаммади, находящаяся в заключении в Иране, прокомментировала вручение ей награды.



Соответствующий комментарий она предоставила газете The New York Times.



"Глобальная поддержка и признание моей борьбы за права человека предают мне еще больше решимости, ответственности и страсти, а также преисполняют меня надеждой", - сказала правозащитница.



Она выразила надежду на то, что это признание сделает иранцев, протестующих против режима, более сильными и организованными. "Победа близка", - констатировала она.



Напомним, что во время оглашения лауреата, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен пояснила, что Наргиз, отстаивающая права женщин в Иране, приговорена к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.