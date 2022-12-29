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Латвия решила не лишать виз сотрудников телеканала "Дождь"
29.12.2022 11:41 Ольга Белозерова

Латвия решила не лишать виз сотрудников телеканала "Дождь"

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии приняли решение не лишать виз сотрудников российского телеканала "Дождь", лицензия которого была аннулирована.

Об этом сообщает DELFI.

После того как телеканал лишили лицензии, Управление по делам гражданства и миграции начало процесс оценки виз для сотрудников канала. Эти визы дают право на трудоустройство и выдаются на один год. 

Как сообщается, в процессе оценки ведомство пришло к выводу, что сотрудники "Дождя", получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать.

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