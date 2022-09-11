



Латвия планирует купить норвежские ракетные системы NSM

Министерство обороны Латвии приняло решение о начале переговоров по закупке ракетных систем NSM (Naval Strike Missile), которые производятся в Норвегии.



Как сообщает издание Delfi, интерес к поставкам противокорабельных ракет проявили сразу пять производителей. Латвия приняла решение в пользу Kongsberg Defence & Aerospace после проведенного анализа рынка и предложений.



Ракетные системы NSM, которые планирует купить Латвия, находятся на вооружении многих стран, в том числе, и членов НАТО.