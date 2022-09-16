



Латвия ограничит въезд для россиян по шенгенским визам

С понедельника, 19 сентября, Латвия ограничивает въезд на территорию страны граждан России по шенгенским визам. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в Twitter.



"С 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами", - написал он.



Министр предупредил граждан России, что их не ждут в Латвии.



"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" - добавил Ринкевич.



Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". Соответствующее заявление приняли в 8 сентября премьер-министры четырех стран.