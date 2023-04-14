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Латвия одобрила определение антисемитизма IHRA
14.04.2023 16:37 Алина Груднева

Латвия одобрила определение антисемитизма IHRA

Латвийское правительство утвердило определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA).

Страна является членом альянса с 2004 года.

Национальный план предписывает, чтобы меры по предотвращению и борьбе с антисемитизмом и расизмом были закреплены в законодательстве и применялись на практике.

"В плане большое внимание уделяется превентивным действиям, в том числе ликвидации нетерпимости, разжигания ненависти и дискриминации", — сообщает министерство иностранных дел страны.

Справка: Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.
 
"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.


 

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