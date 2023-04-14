



Латвия одобрила определение антисемитизма IHRA

Латвийское правительство утвердило определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA).



Страна является членом альянса с 2004 года.



Национальный план предписывает, чтобы меры по предотвращению и борьбе с антисемитизмом и расизмом были закреплены в законодательстве и применялись на практике.



"В плане большое внимание уделяется превентивным действиям, в том числе ликвидации нетерпимости, разжигания ненависти и дискриминации", — сообщает министерство иностранных дел страны.



Справка: Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.



"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.





