



Латвия объявила мобилизацию пограничников из-за Беларуси

В Латвии объявили мобилизацию работников пограничной службы в связи с необходимостью усиления охраны внешней государственной границы. Об этом в говорится в заявлении Госпогранслужбы Латвии.



"Сейчас прекращается предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Госпогранслужбы и отзываются из них должностные лица, находящиеся в ежегодном отпуске", - говорится в сообщении.



Решение о мобилизации пограничников было принято "в связи с резким ростом гибридной угрозы на границе, когда за сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы".



Латвийские пограничники отметили, что "увеличение потока мигрантов вызвано усиленной вовлеченностью белорусских властей".



Из-за искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС., Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продолжает его.