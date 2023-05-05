Новости » Политика
Ларов разразился угрозами из-за удара беспилотника по Кремлю
05.05.2023 12:39 Алина Груднева

Ларов разразился угрозами из-за удара беспилотника по Кремлю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Лаврова, это было "враждебной атакой", на которую Москва ответит "конкретными действиями", а не пустой болтовней.

"Мы будем отвечать не разговорами о том, казус белли это или нет, а ответим конкретными действиями", — сказал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы