



Лапид поговорил с Шольцем: подробности

Премьер-министр Яир Лапид и пережившие Холокост Пнина Кацир, Авраам Рут, Шошана Тристер, Исраэль Мило, Цви Гиль и их семьи приветствовали канцлера Германии Олафа Шольца на территории виллы в Ванзее, где было принято "окончательное решение еврейского вопроса".

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Лапид и Шольц поговорили с выжившими в Холокосте. Каждый рассказал историю своей жизни и семьи в годы Холокоста, о репатриации в Израиль и семье, созданной здесь. Они подчеркнули важность передачи памяти о Холокосте будущим поколениям евреев, немцев и всего мира.

Премьер-министр сказал, что эта встреча очень волнителена и для него как для сына пережившего Холокост, и для находящихся здесь людей, выживших в Катастрофе, и их семей.

"Сегодня канцлер ФРГ, армия Германии, немецкое государство пришли сюда, на виллу в Ванзее, где была разработана бюрократия зла, чтобы отдать дань уважения и сказать, что просят у вас прощения", - заявил премьер-министр.

Лапид высоко оценил мужество и уважение канцлера Шольца, которые он проявил, слушая ужасающие свидетельства людей, переживших Холокост. Глава правительства подчеркнул свою уверенность в том, что под руководством канцлера Германия проявит нулевую терпимость в борьбе с антисемитизмом.