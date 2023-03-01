



Лапида возмутило сравнение беспорядков в Тель-Авиве с погромами в Хавара

Лидера оппозиции возмутили слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который сравнил сегодняшние беспорядки в Тель-Авиве с погромами в Хавара.



Ранее глава правительства, комментируя акции протеста против правовой реформы, сказал, что насилие не позволено ни в Тель-Авиве, ни в Хавара.



"В Хавара был погром, устроенный террористами. Как Нетаниягу может приравнивать это к людям, которые служили в Сайерет Маткаль, пилотам, резервистам, врачам, студентам и тем, кто сегодня вышел на улицы", — возмутился Лапид.



По словам председателя "Еш Атид", на акции протеста вышли "лучшие люди в Израиле".



"Это было ужасное заявление, разжигающее вражду, сделанное слабым и опасным человеком", - резюмировал Лапид.