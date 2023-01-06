



Лапида призывают стать мэром Тель-Авива

Издатель и редактор газеты "Гаарец" Алуф Бен призывает лидера оппозиции Яира Лапида уйти из национальной политики и баллотироваться на пост мэра Тель-Авива.



В колонке, опубликованной на сайте газеты Бен, в частности, написал следующее: "Лапид может оставаться в оппозиции, ходить на брифинги с Нетаниягу и надеяться, что следующий кризис в Ликуде вернет его к власти. Но урок провала "правительства перемен" заключается в том, что роли премьер-министра недостаточно, чтобы добиться поворота в стране, когда правые и религиозные пользуются правом вето".



Бен добавил: "Перемены должны строиться снизу, с помощью массового движения, системы образования и либеральной культуры, и, что наиболее важно в долгосрочной перспективе, - с помощью массива усилий, направленных на то, чтобы снять проблему ультраортодоксов и религиозных . Таким предприятием нельзя руководить из зала фракций в Кнессете. Ему нужна политическая передышка, которой обладает избранный мэр. А также экономическая и организационная инфраструктура, которой обладает муниципалитет, не зависящий от подачек правительства".



Бен закончил статью призывом к Лапиду и написал: "Во главе такого предприятия должен стоять тот, кто уже был премьер-министром, министром иностранных дел и министром финансов, основал и возглавил большую партию и получил мандат доверия сотен тысяч избирателей. Вернись к нам в Тель-Авив, Лапид, баллотируйся на пост мэра 31 октября и возглавь революцию с площади Рабина. Если тебе это удастся, ты еще сможешь вернуться в офис премьер-министра и в квартиру охранников в Иерусалиме".



