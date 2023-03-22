



Лапид: женщин продолжат убивать из-за этого правительства

Лидер оппозиции Яир Лапид присоединился к критике коалиции за отклонение закона об электронных наручниках для мужчин из-за домашнего насилия.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"Женщины продолжат умирать из-за этого правительства. Женщин будут избивать из-за этого правительства. Коалиция отменила закон об электронных наручниках, который спас бы жизни женщин, ставших жертвами домашнего насилия", — сказал Лапид.



Ранее на пленуме вспыхнул скандал, когда министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир сказал, что закон необходимо доработать, чтобы он не затронул ошибочно обвиненных мужчин.



Депутаты от оппозиции окружили его с криками "Позор". Депутат от "Еш Атид" Михаль Шир обвинила коалицию в женоненавистничестве, а Бен-Гвира обозвала министром национального позора.

