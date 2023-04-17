



Лапид: закон о призыве похоронит народную армию

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил с заявлением в связи с законом о призыве.

Лапид сказал: "Закон о призыве, который проталкивает правительство, имеет один смысл - это конец народной армии.





“Только наши дети пойдут в армию.

Только наши дети будут служить три года.

Только наши дети будут рисковать своей жизнью.

Тем, кто не пойдет в армию, увеличат пособие, и только нашим детям придется быть лохами, которые работают и платят налоги.

Это не закон о призыве, это безоговорочная капитуляция перед уклонением и отказом. Это отказ от ценностей, на которых было основано государство Израиль".