



Лапид: я не предлагал компромисса, это ложь

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на критику со стороны председателя "Авода" Мейрав Михаэли относительно предложения создать комиссию по правовой реформе.



Об этом он написал в Facebook.



"Иногда наш публичный дискурс действительно обескураживает. Через несколько минут после того, как я представил свое предложение о создании президентского комитета для защиты правовой системы от катастрофы, которую пытается навлечь на нее правительство, появились заголовки, гласившие: "Лапид предлагает компромисс с правительством". Мало того, что это ложь, мое предложение говорило ровно об обратном", — сказал он.



По словам Лапида, он предложил передать этот вопрос независимой комиссии, которая будет создана президентом Ицхаком Герцогом.



"Премьер-министр, которому предъявлены серьезные уголовные обвинения, и министры, осужденные за серьезные преступления, демонтируют израильскую систему правосудия и нарушают всю нашу демократическую структуру. Тот, кто говорит, что это предложение является "компромиссом с правительством", либо не понял его, либо понял, но врет по политическим мотивам. И то, и другое неприемлемо", - возмутился Лапид.