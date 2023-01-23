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Лапид: я не предлагал компромисса, это ложь
23.01.2023 20:25 Алина Груднева

Лапид: я не предлагал компромисса, это ложь

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на критику со стороны председателя "Авода" Мейрав Михаэли относительно предложения создать комиссию по правовой реформе.

Об этом он написал в Facebook.

"Иногда наш публичный дискурс действительно обескураживает. Через несколько минут после того, как я представил свое предложение о создании президентского комитета для защиты правовой системы от катастрофы, которую пытается навлечь на нее правительство, появились заголовки, гласившие: "Лапид предлагает компромисс с правительством". Мало того, что это ложь, мое предложение говорило ровно об обратном", — сказал он.

По словам Лапида, он предложил передать этот вопрос независимой комиссии, которая будет создана президентом Ицхаком Герцогом.

"Премьер-министр, которому предъявлены серьезные уголовные обвинения, и министры, осужденные за серьезные преступления, демонтируют израильскую систему правосудия и нарушают всю нашу демократическую структуру. Тот, кто говорит, что это предложение является "компромиссом с правительством", либо не понял его, либо понял, но врет по политическим мотивам. И то, и другое неприемлемо", - возмутился Лапид.

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