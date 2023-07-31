



Лапид: Я буду первым, кто сформирует коалицию с Ликудом



Лидер оппозиции Яир Лапид сообщил, что он был близок к достижению соглашения с премьер-министром Биньямином Нетаниягу по поводу отмены "оснований разумности".



Соглашение сорвалось из-за того, что "в последний момент Левин и Бен-Гвир постучали по его столу, и он сдался".



В интервью Ynet Live Лапид отверг возможность формирования правительства единства. "Нет, пока Нетаниягу там. Это потому, что я - порядочный человек, а такой союз - это смерть порядочности. В Израиле должна быть оппозиция коррупции. В конце концов, дело не в человеке, а в том, что он принес с собой. Я первый, кто сформирует правительство с Ликудом - с Нетаниягу это невозможно".

