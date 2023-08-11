



Лапид выступил против соглашения с Саудовской Аравией

Лидер оппозиции, депутат Кнессета Яир Лапид выступил против соглашения с Саудовской Аравией, о котором сообщили в США.



Согласно сообщению Channel 13 News, Лапид встретился в четверг с делегацией членов Конгресса от Демократической партии, находящихся с визитом в Израиле, и сказал им, что соглашение ставит под угрозу безопасность Израиля и региона.



"Я буду выступать против любого соглашения, которое включает обогащение урана в Саудовской Аравии. Соглашение в его нынешнем виде ставит под угрозу безопасность Израиля и региона. Мы не должны отдавать Саудовской Аравии весь цикл обогащения урана", — сказал Лапид членам делегации.



В ответ "Ликуд" заявил: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заключил четыре исторических мирных соглашения, которые только укрепили безопасность и статус Государства Израиль — и будет продолжать это делать".



"Было бы лучше, если бы Лапид, бесплатно передавший "Хизбалле" запасы израильского газа, не проповедовал премьер-министру Нетаниягу, который будет продолжать защищать безопасность и жизненно важные интересы Израиля в любом мирном урегулировании", — говорится в сообщении.



Министр иностранных дел Эли Коэн заявил в четверг утром , что соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией является лишь вопросом времени и находится в пределах досягаемости.



"Мы находимся в моменте, когда американские, саудовские и израильские интересы сходятся воедино", — сказал Коэн в интервью Ynet.

