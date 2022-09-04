



Лапид выступил на открытии заседания правительства

Открывая заседание правительства, премьер-министр Яир Лапид заявил:



"Несмотря на предвыборную кампанию, несмотря на лето и праздники, это правительство работает. Вместе с министром обороны Бени Ганцем, сменным премьер-министром Нафтали Беннетом, всей системой безопасности мы ведем интенсивную кампанию, направленную на недопущение подписания опасного ядерного соглашения между Ираном и ведущими странами.



В продолжение разговора с президентом Байденом, состоявшегося в минувшую среду, завтра, 5 сентября, глава "Моссада" вылетит в Вашингтон, где проведет ряд встреч, призванных разъяснить американской администрации нашу позицию относительно опасностей, таящихся в соглашении.



В течение последнего года мы ведем такую политику: продолжать давление, но не разбивать отношения вдребезги. Предоставлять достоверную разведывательную информацию, быть частью процесса, не разрушая особых отношений с Соединенными Штатами.



Говорю с осторожностью, но это пока работает. Замечания, которые мы представили американскому правительству, были учтены. Мы также говорили с другими партнерами. Были предъявлены требования к иранцам. Не обо всем можно говорить.



Что касается другой области обеспечения безопасности, то в последние недели ЦАХАЛ и ШАБАК работают в районе Западного берега, главным образом в Дженине и Шхеме, по пресечению террористической активности на территории Израиля. Наша цель - добиться спокойствия на местах, а не обострять конфронтацию.



Продолжим вести следующую политику: действовать твердо, в том числе и в экономико-гражданском смысле, в отношении мест, которые являются источниками террора. А там, где сохраняется спокойствие, будем обеспечивать нормальную жизнь и развивать экономику.



В то же время, по согласованию с министром обороны и сменным премьер-министром, Израиль положительно рассмотрит возможность увеличения числа разрешений на работу для жителей Газы до двадцати тысяч, но на этом мы остановимся. Любое дальнейшее увеличение квоты будет обусловлено возвращением домой наших ребят, удерживаемых в Газе.



На другую, гораздо более радостную тему: в конце прошлой недели, вовремя, стартовал учебный год. Сегодня правительству будет представлен комплексный отчет о подготовке к учебному году и проводимых нами реформах в системе образования.



Благодарю министра образования Ифат Шашу-Битон, министра финансов Ивета Либермана, генерального секретаря профсоюза учителей Яффу Бен-Давид за большую организационную работу и долгие бессонные ночи, в результате чего более двух миллионов учащихся начали год вовремя. Новое соглашение о заработной плате позволит нам спокойно жить без забастовок до 2027 года".