



Лапид выступает в Кнессете: "Мы скоро вернемся"

Уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил в Кнессете, где проходит церемония приведения к присяге нового правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.



В ходе речи Лапид перечислил достижения своего правительства, в том числе известные и незаметные операции против Ирана, укрепление связей с Саудовской Аравией, сделку с Ливаном.



Лапид описал ситуацию с безопасностью, упомянув операции "Рассвет" и "Волнорез".



Что касается экономики, уходящий премьер отметил, что журнал Economist оценил Израиль как 4-ю лучшую экономику 2022 года, а также упомянул бюджет, который был принят впервые за три с половиной года.



"Мы передаем государство с сильной экономикой и одним из лучших дипломатических статусов. Пожалуйста, не разрушайте его, мы скоро вернемся", - подчеркнул Яир Лапид.