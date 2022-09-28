



Лапид высказался о ликвидации террористов в Дженине

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прокомментировал ликвидацию террористов в Дженине.



"Силы безопасности действовали сегодня утром решительно, чтобы арестовать ряд террористов, причастных к планированию терактов с целью убийства израильтян. В том числе убит брат террориста, устроившего стрельбу в Дизенгофе. Террористы планировали продолжить путь крови и смерти. В ходе операции по нашим силам был открыт огонь, и при быстрой и точной реакции террористы были сорваны", - сказал он.



Лапид отметил, что "силы действовали решительно и с максимальной точностью благодаря высококачественной разведке и оперативным возможностям Армии обороны Израиля, МАГАВ и ШАБАК. Мы не остановимся и без колебаний будем действовать против любого, кто попытается поднять руку на граждан Израиля и силы безопасности".