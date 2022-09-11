



Премьер Израиля выразил соболезнования народу Великобритании

Премьер-министр Яир Лапид выразил соболезнования народу Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 11 сентября.

"Отсюда, из Израиля, мы шлем наши глубочайшие соболезнования народу Соединенного Королевства по поводу смерти Ее Величества королевы Елизаветы II", - сказал он

По словам Лапида, в течение 70 лет Елизавета II была образцом порядочности и стабильности, символом для всего мира.

"Шлем наши наилучшие пожелания новому королю, Его Величеству Карлу III", - добавил он.