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Премьер Израиля выразил соболезнования народу Великобритании
11.09.2022 17:12 Алина Груднева

Премьер Израиля выразил соболезнования народу Великобритании

Премьер-министр Яир Лапид выразил соболезнования народу Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.

 
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 11 сентября.
 
"Отсюда, из Израиля, мы шлем наши глубочайшие соболезнования народу Соединенного Королевства по поводу смерти Ее Величества королевы Елизаветы II", - сказал он 
 
По словам Лапида, в течение 70 лет Елизавета II была образцом порядочности и стабильности, символом для всего мира.
 
"Шлем наши наилучшие пожелания новому королю, Его Величеству Карлу III", - добавил он.

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