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Лапид: всю ночь мы разбираемся со слухами, которые сводят с ума Нетаниягу
23.03.2023 06:56 Аркадий Бочаровский

Лапид: всю ночь мы разбираемся со слухами, которые сводят с ума Нетаниягу


На фоне дебатов по законопроекту об отстранении от должности главы правительства  пленарном заседании Кнессета лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и коалицию. 

"Угадайте, о чем коалиция спорит всю ночь? Не о снижении цен к празднику, не о личной безопасности, не о борьбе с насилием над женщинами и не о помощи работающим родителям. Сегодня вечером пленум Кнессета занят только слухами об отстранении от должности, которые сводят с ума окружение премьер-министра", - напал он.

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