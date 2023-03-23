



Лапид: всю ночь мы разбираемся со слухами, которые сводят с ума Нетаниягу



На фоне дебатов по законопроекту об отстранении от должности главы правительства пленарном заседании Кнессета лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и коалицию.



"Угадайте, о чем коалиция спорит всю ночь? Не о снижении цен к празднику, не о личной безопасности, не о борьбе с насилием над женщинами и не о помощи работающим родителям. Сегодня вечером пленум Кнессета занят только слухами об отстранении от должности, которые сводят с ума окружение премьер-министра", - напал он.