



Лапид встретится с представителями Белого дома

Лидер оппозиции Яир Лапид отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Белого дома и Госдепартамента США.



Как отметили в его офисе, поездка состоится на следующей неделе.



Израильские СМИ по этому поводу напомнили о том, что визит Лапида состоится на фоне того, что Нетаниягу до сих пор не получил официального приглашения посетить Белый дом.



Глава израильского правительства получил предложение от президента США Джо Байдена о встрече в США, однако неясно, когда и где она состоится.