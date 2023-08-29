Лапид встретится с представителями Белого дома
Лидер оппозиции Яир Лапид отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Белого дома и Госдепартамента США.
Как отметили в его офисе, поездка состоится на следующей неделе.
Израильские СМИ по этому поводу напомнили о том, что визит Лапида состоится на фоне того, что Нетаниягу до сих пор не получил официального приглашения посетить Белый дом.
Глава израильского правительства получил предложение от президента США Джо Байдена о встрече в США, однако неясно, когда и где она состоится.