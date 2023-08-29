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Лапид встретится с представителями Белого дома
29.08.2023 15:22 Алина Груднева

Лапид встретится с представителями Белого дома

Лидер оппозиции Яир Лапид отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Белого дома и Госдепартамента США.

Как отметили в его офисе, поездка состоится на следующей неделе.

Израильские СМИ по этому поводу напомнили о том, что визит Лапида состоится на фоне того, что Нетаниягу до сих пор не получил официального приглашения посетить Белый дом.

Глава израильского правительства получил предложение от президента США Джо Байдена о встрече в США, однако неясно, когда и где она состоится.

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