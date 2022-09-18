



Лапид встретился с волонтерами проекта "Гдолим бэ-мадим"

Премьер-министр Яир Лапид встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с волонтёрами проекта "Гдолим бэ-мадим".



Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.



"Гдолим бэ-мадим" - совместный проект некоммерческой организации "Поддержка особого ребенка" и американского отделения Еврейского национального фонда. В рамках проекта 900 юношей и девушек с особыми потребностями проходят службу на 70 базах ЦАХАЛа по всей стране.



Премьер-министр сказал участникам встречи, что для него большая честь встретиться с ними и принять их поздравления с Новым годом. Он рассказал, что его младшая дочь Яэли тоже была участницей очень похожего проекта в Црифине, и это для него предмет большой гордости.



"Я рад принимать вас здесь, в министерстве главы правительства, в преддверии Нового года. Хочу сказать, что горжусь каждым из вас. Вы - пример для каждого гражданина страны в том, как быть хорошими людьми. Очень ценю вас за то, что вы не сдаётесь и выбираете службу в ЦАХАЛе, хотя и не обязаны. Я не сомневаюсь, что благодаря вам армия и государство стали лучше. Спасибо и удачи тем из вас, кто демобилизовался", - заявил Лапид.



Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.